Al menos un delincuente armado asaltó esta tarde una tienda de ropa exclusiva, joyería, relojería y calzado localizada en la calle José Celso Barbosa, en Las Piedras.

Los hechos se reportaron al cuartel de Las Piedras a eso de las 3:00 p.m. cuando un asaltante entró y tras agredir a un empleado se apropió de mercancía y dinero en efectivo.

La División de Robos del CIC de Humacao continuará con la pesquisa.