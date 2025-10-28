Las autoridades se movilizaron a la tienda Sam’s Club ubicada en el centro comercial El Escorial, en Carolina, donde asaltaron al mensajero de un camión blindado de la compañía Loomis Fargo, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La querella se reportó a las 10:53 a.m. cuando varios asaltantes que transitaban en un automóvil marca Mazda color gris interceptaron al empleado cuando se disponía a abordar el camión.

Uno de los delincuentes, que estaba enmascarado, lo encañonó para despojarlo de la bolsa con el dinero, confirmó El director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, teniente José Ayala Resto.

No se han reportado heridos.