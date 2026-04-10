El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, confirmó esta tarde la muerte de un agente de la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, quien fue baleado en medio de una investigación en el estacionamiento de la tienda Sam’s, en Ponce, salvando la vida de un agente encubierto en medio de una transacción.

El agente Eddie Santiago Rentas, de 49 años, quien había laborado en la agencia durante 23 años, de los cuales los pasados 13, los pasó en dicha división, fue declarado muerto a su llegada a la sala de emergencia trasvarios impactos de bala.

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“La Policía de Puerto Rico está de luto. Comparecemos con mucho dolor por la pérdida de uno de los nuestros. Hemos perdido un hombre valiente y comprometido con su deber”, expresó González Falcón, tras reunirse con los padres, esposa y cuatro hijos del fallecido agente.

Al asegurar que se le hará justicia, exclamó en una rueda de prensa, “este sacrificio fortalece nuestra misión la Policía de Puerto Rico no se va a detener, lo que pasó hoy fue el resultado de nuestro plan, de nuestra estrategia para seguir protegiendo al pueblo de Puerto Rico, enfocado en las áreas más violentas de nuestra isla, organizaciones que todos los días están envenenando nuestra juventud y en el trasiego de armas”, puntualizó.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:00 p.m. cuando los agentes de la división de se encontraban observando la operación e intervinieron para salvarle la vida al agente encubierto resultando Santiago Rentas con múltiples heridas de bala.

“En medio de esta operación encubierta hay un momento donde estos delincuentes sacan sus armas de fuego para atentar contra el agente, a robarle, no estamos seguros exactamente qué ocurrió. Eddie y su compañero reaccionaron para salvar a nuestro encubierto y ahí es donde ocurre esta tragedia”, abundó el funcionario.

El agente fue trasladado en una patrulla a una sala de emergencia y falleció de camino al hospital.

Dos hombres fueron arrestados en los predios del estacionamiento del centro comercial donde ocurrieron los hechos, los cuales están heridos de bala y bajo custodia en un hospital y se busca un tercer implicado.

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El vehículo en el que escapó el sospechoso de la escena fue recuperado cerca del residencial Los Lirios en Ponce.

Este es el segundo agente que muere en el cumplimiento del deber este año.

El primero fue el sargento Aníbal Morales Aponte, de 53 años, de la Unidad Motorizada de Caguas, en un accidente de tránsito el 7 de enero, cuando una conductora lo impactó.

A su vez, les envió un mensaje a los policías exhortándolos a mantenerse unidos y afirmó que está bien complacido con la labor realizada por las divisiones de inteligencia.