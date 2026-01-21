Un hombre fue asesinado en la mañana de hoy, miércoles, en las parcelas nuevas del barrio Celada, en Gurabo.

Según el informe de novedades, a eso de las 8:00 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre una persona herida de bala.

Cuando los policías llegaron a la esquina de las calles 35 y 30, encontraron el cadáver baleado.

El occiso no ha sido identificado.

La División de Homicidios del CIC de Caguas junto al fiscal de turno tiene a cargo la pesquisa.