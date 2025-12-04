El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta mañana, en el callejón Belén Ayala del barrio Sabana Abajo, en Carolina.

La oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, informó que a eso de las 8:33 a.m. de hoy, jueves, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando sobre un herido de bala.

Al llegar las autoridades y los paramédicos se certificó que no tenía signos vitales. Se desconoce su identidad.

Agentes de la División de Homicidios de Carolina junto al fiscal de turno tienen a cargo la investigación de la escena.