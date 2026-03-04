Un hombre joven fue asesinado a tiros esta tarde en el kilómetro 6.3 de la carretera PR-902 del barrio Quebrada Arenas, en San Lorenzo.

Según la oficina de prensa de la Policía, la llamada de alerta se recibió a las 4:20 p.m. de hoy, miércoles, por el Sistema de Emergencias 9-1-1.

Se desconoce la identidad de la víctima que fue hallada sobre el pavimento.

La División de Homicidios del CIC de Caguas junto al fiscal de turno investigan la escena.