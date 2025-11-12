Un conductor fue asesinado a balazos al mediodía de hoy, miércoles, en los predios de una gasolinera localizada en la intersección de las carreteras PR-165 y PR-167, en Toa Baja.

La querella se recibió a las 12:40 p.m. tras ocurrir el asesinato en el interior de un vehículo de motor en circunstancias que serán investigadas.

La escena se encuentra en dirección de Toa Baja a Cataño.

La División de Homicidios de Bayamón junto al fiscal de turno investigan los hechos.

Con este caso la cifra de asesinatos ascendió a 399, una diferencia de 25 menos, que los reportados a esta fecha en el 2024.

Relacionadas

  1. Escaladores roban dinero de una panadería en Gurabo

  2. Investigan robo domiciliario en Trujillo Alto

  3. Asaltan ciudadana en centro comercial de Carolina

  4. Tras las rejas hombre que se alega agredió a su madre y a hermano

  5. Fiscalía solicita que nueva testigo en caso de Gabriela Nicole declare bajo circuito cerrado