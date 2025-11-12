Un conductor fue asesinado a balazos al mediodía de hoy, miércoles, en los predios de una gasolinera localizada en la intersección de las carreteras PR-165 y PR-167, en Toa Baja.

La querella se recibió a las 12:40 p.m. tras ocurrir el asesinato en el interior de un vehículo de motor en circunstancias que serán investigadas.

La escena se encuentra en dirección de Toa Baja a Cataño.

La División de Homicidios de Bayamón junto al fiscal de turno investigan los hechos.

Con este caso la cifra de asesinatos ascendió a 399, una diferencia de 25 menos, que los reportados a esta fecha en el 2024.