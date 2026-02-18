El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce activó el protocolo de feminicidio tras el asesinato de una conductora ocurrido esta madrugada en el interior de un automóvil en Yauco.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 4:26 a.m. en la carretera PR-359, en la entrada al barrio Cambalache, según datos suministrados mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa.

El cadáver de la mujer está en el asiento del conductor de un vehículo marca Toyota Tercel, color azul y del año 1994, que chocó con la verja de una finca.

PUBLICIDAD

En exterior de la escena se observan casquillos de bala, pero todavía no se ha investigado el interior del carro.

Al momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida. De hecho, su rostro está tapado con la bolsa de aire, explicó el inspector Daniel Justiniano, director del CIC de Ponce.

El automóvil está registrado a nombre de un hombre vecino de Ponce. Un grupo de agentes se encuentra intentando localizarlo para ser entrevistado.

Este es el primer asesinato ocurrido este año en Yauco.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, se encuentran en la escena.