La Policía investiga dos asesinatos reportados anoche en Barceloneta y Aguada, informó la Oficina de Prensa de la Uniformada.

El primero de los incidentes ocurrió en 8:36 p.m. en la calle Los Lirios, del sector Punta Palma, en Barceloneta, donde un joven de 26 años apareció sobre el pavimiento con heridos de bala.

Mientras, en Aguada un hombre fue asesinado y otro fue herido de bala en un incidente registrado a las 8:50 p.m. en una residencia del barrio Laguna, en la carretera PR-403.

El occiso no ha sido identificado. Mientras, no se proveyeron, de inmediato, detalles del herido de bala.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las respectivas áreas policiacas investigan.

Con estos crímenes, la cifra de asesinatos en lo que va del año aumentó a 455. Esto representa 33 muertes menos que las 488 registradas para esta fecha en el 2024.