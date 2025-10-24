Dos hombres fueron asesinados en hechos ocurridos la noche del jueves en la calle 2 del barrio Navarro, en Gurabo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el área. Al llegar al lugar, los agentes del distrito de Gurabo encontraron los cuerpos de las víctimas con impactos de bala. Estos fueron declarados muertos por personal paramédico que llegó hasta la escena.

Los fallecidos fueron identificados por sus familiares como Aneudy Gómez Martínez, de 31 años, y Jan López Barbosa, de 18, ambos residentes del municipio.

La agente Carolyn Ocasio Agosto realizó la investigación inicial y refirió el caso al agente Pedro J. Ortiz De Jesús, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en conjunto con la fiscal Inés Escóbales, quienes se harán cargo de la pesquisa.

La Policía investiga las circunstancias del crimen.