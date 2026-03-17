Dos personas fueron asesinadas en horas de la tarde del martes en la barriada Venezuela en Río Piedras, informó la Policía.

Una llamada a eso de las 6:18 p.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos y personas heridas de bala en la calle Guaracanal del mencionado sector. Al llegar al lugar, los uniformados localizaron los cuerpos baleados de dos hombres en el pavimento. En la escena también se localizaron múltiples casquillos de bala.

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas y se desconocen las circunstancias que rodean el incidente. Agentes de la división de Homicidios del CIC de San Juan se harían cargo de la pesquisa.