Un hombre fue asesinado a balazos esta madrugada a orillas de una calle de la urbanización Haciendas Del Rey, en Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos a eso de las 12:01 a.m. en la calle Del Rey 1. Cuando los agentes llegaron, localizaron el cuerpo de la víctima con múltiples heridas de bala en un área verde a orillas de la calle.

El occiso no ha sido identificado.

El agente Wilfredo Burgos, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto a la fiscal Wanda Y. Samalot y personal del Instituto de Ciencias Forenses se hicieron cargo de la pesquisa.

