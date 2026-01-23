Un hombre fue asesinado en el estacionamiento de la tienda AutoZone que ubica en la carretera PR-3 del barrio Cataño, en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

El crimen se reportó a eso de las 6:16 a.m. de este viernes mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo del hombre con heridas de arma punzante.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao atienden la escena junto al fiscal de turno.