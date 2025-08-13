El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta mañana en la carretera PR-137 cerca del Cementerio Nacional de Morovis.

Las autoridades fueron alertadas a eso de las 10:00 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala.

Al llegar los patrulleros encontraron al hombre baleado sobre el pavimento, que al presente no ha sido identificado.

La División de Homicidios de Arecibo junto al fiscal de turno investigan los hechos.