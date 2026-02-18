Un hombre fue asesinato esta madrugada en el interior de un vehículo en hechos reportados en Santurce, informó la Policía de Puerto Rico

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Uniformada, el hallazgo ocurrió a las 6:46 a.m. debajo de un puente en la marginal Los Ángeles.

Las autoridades fueron alertadas mediante comunicación por frecuencia radial.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre dentro de un automóvil Kia Optima, con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Al momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y unidades policiacas se encuentran investigando las circunstancias del crimen.