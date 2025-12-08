Un hombre fue asesinado esta noche en una farmacia ubicada en la avenida Boulevard Nicanor Vázquez, en Humacao, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones dentro del establecimiento Walgreens. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala.

Por el momento, la víctima no ha sido identificada.

Agentes adscritos a la División de Homicidios se hicieron cargo de la investigación.