Un hombre murió tras resultar herido de bala en un incidente reportado durante la madrugada de este sábado, en la barriada Vista Alegre, en Bayamón.

Según informó la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en la calle A, intersección con la calle C. Ferrer y Guardia.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un hombre con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, las cuales le provocaron la muerte en la escena.

Hasta el momento, el occiso no ha sido identificado.

La investigación quedó a cargo de la agente Nicole Díaz Hernández, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea Ortiz, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en conjunto con la fiscal Mónica Pérez.