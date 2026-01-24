Un hombre fue asesinado en la mañana de este sábado dentro de la cancha localizada en la calle Flandes, del Embalse San José, en Hato Rey, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:20 a.m.

El informe preliminar establece que, luego de que los agentes del precinto Hato Rey fueran alertados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, encontraron en el lugar a “un individuo con varias heridas de bala y casquillos alrededor”.

El occiso al momento no ha sido identificado y se desconoce el móvil de estos hechos.

Este crimen representaría el asesinato número 28 que se reporta en los primeros 24 días del año.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investiga.