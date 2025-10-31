Asesinan a hombre en el área de Tortuguero en Vega Baja
Fue hallado por la Policía tirado en el pavimento.
Un hombre fue asesinado la noche del jueves en hechos ocurridos en el kilómetro 1.8 de la carretera PR-687, en el área de Tortuguero, Vega Baja, informó la Policía de Puerto Rico
Según datos preliminares de la Uniformada, agentes realizaban una ronda preventiva por la mencionada zona, cuando localizaron el cuerpo de un hombre tirado en el pavimento.
El occiso, aún sin identificar, presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.