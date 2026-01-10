Un hombre de 28 años y que poseía expediente criminal fue asesinado anoche cerca de uno de los edificios del residencial Luis Lloréns Torres, en San Juan, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:30 p.m.

La Policía identificó al occiso como Luis Gadiel Hernández García, residente de San Juan.

El informe policiaco detalla que, “en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar las unidades a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre”.

Ficha suministrada por la Policía de Luis Gadiel Hernández García. ( Suministrada )

El agente Alexis Feliciano Matías, adscrito a la División de Homicidios de San Juan y la fiscal Ana María Martínez Orama se hicieron cargo de la pesquisa.

Este asesinato y otro reportado anoche en Cayey hizo que la cifra de muertes se elevara en este inicio de año a 10. Esto representa cuatro homicidios menos que los 14 registrados para esta fecha en el 2025.