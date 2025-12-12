Un hombre fue asesinado esta mañana en la gasolinera Gulf que ubica en Puerta de Tierra, San Juan, informó la Policía.

Según información preliminar, el Centro de Mando recibió una llamada al 9-1-1 alertando sobre detonaciones en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron al sujeto baleado en el suelo.

El crimen se reportó a eso de las 6:40 a.m.

Las autoridades investigan los hechos.