Un hombre fue asesinado en horas de la mañana del domingo en el kilómetro 22.6 de la carretera PR-184, en el barrio Guavate en Cayey, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según se desprende del informe preliminar de la Uniformada, a eso de las 10:34 a.m. agentes hallaron en el interior de un vehículo el cuerpo de un hombre el cual presentaba varias heridas de bala. Paramédicos se presentaron a la escena, sim embargo, notificaron que la víctima, que no ha sido identificada, no tenía signos vitales.

El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión a la fiscal Dalinés Hernández y personal del Instituto de Ciencias Forenses se dirigen al lugar para la investigación correspondiente.

Este es el segundo asesinato reportado el domingo.

Más temprano, un hombre fue ultimado en hechos ocurridos en la marginal de la Avenida Kennedy, cerca de un concesionario de equipo pesado, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según se informó preliminarmente, una llamada telefónica a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada a eso de las 6:42 de la mañana sobre una persona tirada en el pavimento en el mencionado lugar, y al llegar los agentes a la escena, encontraron a un hombre con varios impactos de bala en su cuerpo.

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, investigan estos hechos.