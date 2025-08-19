Asesinan a hombre en Salinas
La División de Homicidios del CIC de Guayama se encuentra en la escena junto al fiscal de turno.
PUBLICIDAD
El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta mañana en el kilómetro 3.3 de la carretera PR-706 en el sector La Julia, en Salinas.
Las autoridades fueron alertadas del crimen a las 7:10 a.m. de hoy, martes, tras recibirse una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Los patrulleros que llegaron a la escena encontraron el cuerpo sobre el pavimento.
La División de Homicidios del CIC de Guayama investiga la escena junto al fiscal de turno.