El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta mañana en el kilómetro 3.3 de la carretera PR-706 en el sector La Julia, en Salinas.

Las autoridades fueron alertadas del crimen a las 7:10 a.m. de hoy, martes, tras recibirse una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Los patrulleros que llegaron a la escena encontraron el cuerpo sobre el pavimento.

La División de Homicidios del CIC de Guayama investiga la escena junto al fiscal de turno.