Un hombre fue asesinado durante la madrugada de hoy en la carretera PR-1, frente a la Cooperativa Jesús Obrero, en Guaynabo.

Según información preliminar suministrada por la Policía de Puerto Rico, el incidente fue reportado a eso de la 1:05 a.m. El hombre resultó herido de bala y falleció en la escena.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que rodean el asesinato, así como la identidad de la víctima.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en unión al fiscal de turno, asumieron la pesquisa.