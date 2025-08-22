El cadáver baleado de un hombre fue localizado a eso de las 9:00 a.m. de hoy, viernes, en el estacionamiento de una mueblería, en Humacao, ubicada en la carretera PR-3.

Se desconoce la identidad de la víctima, que estaba sobre el pavimento, ni las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, en esta etapa preliminar.

La escena está frente al centro comercial Palma Real Mall.

La División de Homicidios de Humacao junto al fiscal de turno investigan la escena.