Un hombre fue asesinado la noche del lunes en hechos ocurridos en la calle San José, frente a la iglesia católica del poblado San Antonio de Aguadilla, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según la información suministrada por la Uniformada, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un herido de bala en el lugar.

Cuando llegaron los agentes al área, encontraro el cuerpo de un hombre, quien fue identificado como Joadbert De León Caban de 33 años de edad.

El agente Luis Sein Egipciaco, bajo la supervisión del sargento Adam Cordero del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, junto a la fiscal Paola Reyes se hicieron cargo de la investigación.