Un hombre fue asesinado a tiros anoche frente a una residencia en la calle Roca del barrio Martín González, en el municipio de Carolina, en hechos reportados a eso de las 10:24 p.m.

Según informó la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre varios disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre, quien posteriormente fue identificado como Carlos Alberto López Ríos, de 57 años de edad.

Las circunstancias en las que ocurrió el asesinato se encuentran bajo investigación. En la escena, las autoridades ocuparon varios casquillos de bala como parte de la evidencia recopilada.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Robert Delbrey Muñoz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (C.I.C.) de Carolina, junto al fiscal Juan Domínguez Villegas, asumieron la investigación del caso.