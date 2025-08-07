Un hombre fue asesinado a balazos a eso de las 6:38 de esta mañana mientras se encontraba en un vehículo frente a la panadería Catalina Bakery en Santa Isabel, según información preliminar ofrecida por la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que alertaron sobre disparos en el lugar. Los agentes que atendieron dicha alerta, encontraron el cuerpo baleado del individuo en el interior de un carro Mazda 3, color blanco.

Hasta el momento, el occiso no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al fiscal de turno, se trasladaron al lugar para investigar el caso.