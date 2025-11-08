Dos hombres fueron ultimados en la madrugada de este sábado, en hechos reportados en Hato Rey y Bayamón, informó la Policía.

Sobre el incidente en Hato Rey, la Uniformada detalló que ocurrió en la calle Juan Peña Reyes a eso de las 5:11 a.m.

El informe preliminar establece que, “en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre que, al momento, no ha sido identificado”.

El agente Carlos Colón, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, en unión al fiscal Luis Valentín Córdova, se hicieron cargo de la pesquisa.

Mientras, en Bayamón, a eso de la 1:43 a.m. mataron a un hombre en el negocio Junior Mini Market, localizado en la avenida doctor Emeterio Betances.

El occiso fue identificado como Kevin Jael Sánchez Fernández, de 36 años.

El informe policiaco indica que, “luego de que se recibiera al precinto de Bayamón Norte una llamada sobre una persona muerta dentro de este lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre, identificado como Kevin Jael Sánchez Fernández de 36 años, quien presentaba múltiples heridas de bala”.

La Policía comentó que el hombre llegó al local y un desconocido le disparó, lo que provocó que cayera al suelo y falleciera en el establecimiento.

En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala.

Se informó que el occiso poseía expediente criminal por asesinato, robo y violación a la Ley de Armas para el año 2010.

El agente Iván Abraham Soberal y el sargento Jesús Alicea, ambos adscritos a la División de Homicidios de Bayamón, y el fiscal Josué Padilla se hicieron cargo de la investigación.

Con estos dos crímenes, la cifra de asesinato aumentó a 394. Eso representa 23 muertes menos que las 417 que se habían reportado para un día como hoy en el 2024.