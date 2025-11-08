Un joven de 24 años fue asesinado a tiros en la tarde de ayer, viernes, en Ponce.

La Policía precisó que los hechos ocurrieron a eso de las 5:48p.m. en la calle Arpa, intersección con la calle Coral, del sector Brisas del Caribe, en El Tuque.

El informe policiaco detalla que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre un herido de bala en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, Joseph Japhet Vega Arroyo, de 24 años, residente de Ponce, resultó herido de bala en diferentes partes del cuerpo”.

El perjudicado fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas Municipal a la sala de emergencias del Hospital Damas en Ponce. Allí, el médico de turno certificó su muerte.

El agente Héctor Cappas, de la División de Homicidios de Ponce, y el fiscal Daniel Vélez Carrera se hicieron cargo de la investigación.