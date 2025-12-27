La Policía investiga el asesinato de un hombre de 26 años reportado anoche en Barceloneta informó la Oficina de Prensa de la Uniformada.

El incidente ocurrió en 8:36 p.m. frente a una residencia de la calle Reina de Las Flores, en la Extensión Punta Palmas de Barceloneta. Allí apareció el joven sobre el pavimiento con heridos de bala.

El occiso fue identificado por la Policía como Joseph Serrano Cordero, residente del pueblo de Florida y quien no poseía expediente criminal.

El incidente fue reportado a las autoridades a través del Sistema de Emergencia 9-1-1 que alertaban de disparos.

Se informó que la fiscal Lucianne Sánchez Serrano ordenó ocupar un Nissan Altima, color blanco; una Toyota Tundra, color gris; un Toyota 1.8, color amarillo, y Mitsubishi Outlander, color blanco. Estos se encontraban en la escena.

El caso es investigado por el agente Edwin Calderón Torres, de la División de Homicidio de Arecibo.

Con estos crimen y otro reportado en Aguada, la cifra de asesinatos en lo que va del año aumentó a 455. Esto representa 33 muertes menos que las 488 registradas para esta fecha en el 2024.