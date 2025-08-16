Un joven fue asesinado la noche del viernes en hechos reportados en el sector La Arena, del barrio Almirante Sur, en Vega Baja, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre unos disparos. Cuando los agentes llegaron a la escena, hallaron el cadáver de Yaniel Oscar Adorno González, de 20 años, residente del municipio antes mencionado. El cuerpo presentaba múltiples heridas de bala

Al lado del cuerpo se encontró una motora KYMCO, USA GRAND VISTA, del año 2009 la cual fue ocupada para fines de investigación.

Además, en la escena se ocuparon múltiples casquillos de diferentes calibres.

El agente Nicolás Maldonado, bajo la supervisión del teniente Alexis Soberal, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, en unión al fiscal Roberto Hernández, se hicieron cargo de la investigación.