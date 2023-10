Las autoridades no descartan ningún móvil en el caso del asesinato de un matrimonio de adultos mayores en su hogar localizado en el barrio Arenales Bajos en Isabela, cuyos cadáveres baleados fueron localizados durante la noche de ayer, miércoles.

El comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, organizó un equipo especializado de trabajo para el esclarecimiento del asesinato de la pareja de adultos mayores que se teoriza fue ejecutada el martes.

“Formalicé un equipo de investigación compuesto por Homicidios personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, Inteligencia Criminal, Drogas, Cradic (Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal) y Robos a Bancos”, indicó López Figueroa.

PUBLICIDAD

Durante la noche de ayer, miércoles, una agente de la Policía Municipal de Isabela, divisó un vehículo marca Hyundai Tucson, color vino y del año 2019, estacionado a orillas de la carretera PR-2 en el sector Mora de ese pueblo y cuando verificó la tablilla obtuvo la información del dueño registral movilizándose hacia la residencia donde pudo observar uno de los cadáveres a través de una ventana.

A las 9:32 p.m. se activó el protocolo y se movilizaron los investigadores de la División de Homicidios y con el consentimiento de un familiar se abrió la residencia, la cual no tenía nada forzado lo que sugiere que él o los sospechosos podrían ser personas conocidas.

El cadáver de Angélica Adorno Cruzado, de 77 años, con heridas de bala en el rostro y las manos atadas fue localizado en una de las habitaciones y el de su esposo, Ildefonso Janeiro Rodríguez de 83 años, que estaba en otro cuarto, tenía cinta adhesiva en los ojos y la boca y un impacto de bala en la cabeza.

“Estamos verificando material fílmico (cámaras de seguridad) por toda la ruta hasta donde se encontró el vehículo. La familia no tenía vecinos y vivían en un área distante. No se descarta ningún motivo, ni robo domiciliario ni nada. No le llevaron nada ni sus prendas”, exclamó López Figueroa.

Se intenta verificar si le robaron a Janeiro Rodríguez las cuatro armas de fuego que tenía registradas a su nombre en su licencia de portación.

La pareja viajaba constantemente a la ciudad de Orlando en Florida y algunos de sus allegados, que no los veía desde el martes, pensaron que estaba fuera de la isla.

PUBLICIDAD

Al preguntarle si figuraban como testigos en alguna investigación en curso, el comisionado respondió que ese dato no ha surgido.

El agente Juan López Rivera, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla y el fiscal Héctor Crespo Correa, trabajaron la escena junto al personal de la División de Servicios Técnicos.

Se ocupó la guagua para fines periciales.