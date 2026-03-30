Una menor de 14 años fue asesinada y otra adolescente de la misma edad resultó herida de bala a eso de las 10:40 de la noche del domingo en Loíza, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron en el sector Tocones, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre disparos en la zona.

Al llegar a la escena, agentes del precinto de Loíza encontraron dentro de un vehículo Kia rojo a ambas menores con heridas de bala.

Las perjudicadas fueron transportadas a un hospital del área, donde se certificó la muerte de una de ellas, identificada como Rosniellys Marcano Carrasquillo, mientras recibía atención médica.

Al momento, la condición de la otra menor no ha sido informada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en conjunto con el fiscal de turno, investigan el caso.