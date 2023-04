El cadáver baleado de una mujer fue hallado a eso de las 5:15 a.m. de hoy, viernes, en la carretera PR-759 del barrio Palo Seco, sector Los Chinos, en Maunabo.

Según la información preliminar, un ciudadano que pasaba por el camino vecinal observó el cadáver bocabajo sobre el pavimento y avisó a una patrulla que se encontraba más adelante.

Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de una mujer de entre 25 a 35 años, con varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo.

La víctima aún no h sido identificada, fue fue descrita como de tez trigueña, constitución gruesa, cabello rojizo, vestía un pantalón de pijama rosado con corazones, un blusa tipo tubo color claro y chancletas.

Sin embargo, el alcalde Ángel Omar Lafuente adelantó que, al parecer, la víctima no es de ese municipio y que fue llevada allí para ser ultimada.

“Creen que no es de Maunabo, pero no podemos corroborar eso hasta que no levanten el cadáver y puedan identificarla”, dijo el primer ejecutivo municipal en entrevista radial (WKAQ 580 AM).

Los vecinos escucharon detonaciones a eso de las 4:00 a.m., pero no se recibió ninguna querella al respecto.

“Es algo lamentable. En lo que va del año llevamos dos asesinatos: uno frente a la plaza y este en la madrugada de hoy. Nosotros somos una ciudad tranquila y nos ha tomado por sorpresa”, apuntó el alcalde, quien solicitó más refuerzos policiacos para su zona.

“El pasado domingo teníamos solamente un guardia estatal para todo el pueblo... la población es de 10,589 habitantes”, sostuvo.

Mientras, el teniente coronel Roberto Rivera Mercado, comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales, dijo en entrevista radial (WKAQ 580 AM) que en el lugar se encontraron unos seis casquillos de bala.

“No quiero adelantarme, pero pudo haber estado en su residencia y la pudieron haber sacado. Hay muchas hipótesis”, sostuvo Rivera Mercado. “Estaba en el pastizal, algunos seis casquillos de bala (fueron encontrados)”, destacó.

Pendientes a Primera Hora para la ampliación de esta noticia.