Agentes de la Policía de Puertto Rico investigan el hallazgo de una mujer muerta frente al edificio #2 del residencial Las Palmas, en Coamo.

Según el informe policiaco preliminar, los hechos ocurrieron esta noche, a eso de las 8:36 p.m.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el mencionado lugar, al llegar los agentes, encontraron en el suelo el cuerpo baleado de una mujer de unos 33 años.

Al momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Agentes de la División de Homicidios de Aibonito investigan el caso, junto al fiscal de turno.