Asesinan a tiros a un hombre en la barriada San José
Una persona fue arrestada con relación a los hechos.
Un hombre que resultó herido de bala esta tarde, en circunstancias que se investigan, murió en la escena, ubicada en la calle Vado de la barriada San José, en Hato Rey.
A eso de las 2:40 p.m. se alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala. Al llegar los paramédicos a la escena certificaron que no tenía signos vitales.
Una persona fue arrestada en la escena con relación a los hechos.
La División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno investigan los hechos.