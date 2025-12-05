Un hombre que resultó herido de bala esta tarde, en circunstancias que se investigan, murió en la escena, ubicada en la calle Vado de la barriada San José, en Hato Rey.

A eso de las 2:40 p.m. se alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala. Al llegar los paramédicos a la escena certificaron que no tenía signos vitales.

Una persona fue arrestada en la escena con relación a los hechos.

La División de Homicidios de San Juan junto al fiscal de turno investigan los hechos.