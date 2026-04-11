Tres asesinatos se registraron entre anoche y la madrugada de este sábado en Barrio Obrero, Santurce; en Luquillo y en Caguas, lo que aumentó la cifra de asesinatos a 132 en lo que va del año, informó la Policía.

La incidencia criminal de la noche inició a eso de las 7:23 p.m., cuando un hombre de 31 años fue ultimado en la avenida A, intersección con la calle 8, en Barrio Obrero.

La Policía identificó al occiso como Luis Armando Piris Torres.

Fue una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó de un herido de bala. Al llegar los agentes, encontraron que el hombre había fallecido.

PUBLICIDAD

La División de Homicidios de San Juan investiga.

Mientras, a las 10:34 p.m. se registró un asesinato en la carretera PR-765, en el barrio Borinquen, en Caguas

El informe policiaco indica que “los agentes del distrito de Caguas llegaron hasta el sector Naranjito, en el kilómetro 2.4, de la mencionada carretera, y encontraron a un hombre que presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo, en el interior de un Toyota Yaris gris del 2007″.

El occiso fue identificado como Omar G. Cotto Cruz, de 46 años y residente de Caguas.

El agente Elvin Adams, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, y el fiscal Dennis Soto investigan.

El asesinato más reciente ocurrió a las 12:40 a.m. Una llamada al cuartel de Luquillo alertó de un cuerpo tirado en el pavimento en la carretera PR-9990, kilómetro 1.9 del barrio Mata de Plátano de Luquillo. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo baleado de José Quiñones Tirado, de 33 años.

El individuo tenía expediente criminal por sustancias controladas.

La División de Homicidios de Fajardo investiga.