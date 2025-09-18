Un adulto mayor fue asesinado esta mañana en una residencia ubicada en la carretera PR-450, a la altura del sector Palmarito en San Sebastián, según información preliminar de la Policía.

Los hechos se reportaron alrededor de las 6:34 a.m., cuando se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron al hombre en el patio de la residencia con signos de violencia.

El caso está siendo investigado por el agente Miguel Chaparro, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, bajo la supervisión del teniente Orlando Camacho.

Este es el cuarto asesinato que se reporta en Puerto Rico desde anoche, sumándose a una ola de violencia que dejó a tres hombres muertos en apenas tres horas en Puerto Nuevo, Santurce y Ponce.