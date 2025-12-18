Un hombre fue asesinado esta tarde en el kilómetro 21.4 de la carretera PR-156 del barrio Minillas, en Aguas Buenas.

Segun la Policía, a las 4:20 p.m. se recibió una llamada en la que se reportaban detonaciones en esa comunidad y al llegar los agentes encontraron el cadáver con impactos de bala.

El occiso no ha sido identificado.

La División de Homicidios de Caguas investiga la escena junto al fiscal de turno.