Asesinan a un hombre en Corozal
Otra persona resultó herida de bala.
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Un hombre fue asesinado a media mañana de hoy, miércoles, en la carretera PR-159 del barrio Mavilla, en Corozal, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
Las autoridades fueron alertadas sobre una balacera en el lugar y encontraron al occiso, que no ha sido identificado.
Una persona resultó herida de bala, pero se desconoce su identidad y condición.
Agentes de la División de Homicidios junto al fiscal de turno investigan la escena.