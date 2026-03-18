Un hombre fue asesinado a media mañana de hoy, miércoles, en la carretera PR-159 del barrio Mavilla, en Corozal, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades fueron alertadas sobre una balacera en el lugar y encontraron al occiso, que no ha sido identificado.

Una persona resultó herida de bala, pero se desconoce su identidad y condición.

Agentes de la División de Homicidios junto al fiscal de turno investigan la escena.