Un hombre fue asesinado anoche en el edificio 3, del Residencial Lirios del Sur, en Ponce, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:22 p.m. de ayer, viernes. Fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, en la que se alertó de disparos

“Al llegar los uniformados a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala”, detalló la Policía.

El occiso no ha sido identificado. Este fue descrito como de tez trigueña, tiene varios tatuajes en el brazo derecho y cabeza rapada. Al momento de los hechos, vestía suéter blanco, pantalón corto color blanco, medias negras, tenis color blancas y gorra roja.

La agente Ivelisse Maldonado, adscrita a la División de Homicidios de Ponce, y la fiscal Alexandra Aulet investigan.

Con esta muerta, la cifra de asesinatos aumentó a 324 en lo que va del año. Esto representa 38 homicidios menos que los 362 registrados para esta fecha en el 2024.