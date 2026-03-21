Asesinan a un hombre en Río Grande
El cadáver fue hallado al lado de un vehículo.
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Un asesinato se reportó pasadas las ocho de la noche en el barrio Mameyes de Río Grande.
Según informó la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en la carretera PR-3, a la altura del mencionado sector. Al llegar, las autoridades hallaron el cadáver de un hombre con múltiples heridas de bala en el pavimento, al lado de un vehículo.
Agentes adscritos a la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo investigan los hechos.