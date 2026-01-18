Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Distrito de Guayama, investigaron el asesinato de un hombre reportado a eso de las 11:13 de la noche del sábado, ocurrido en la urbanización Villa Rosa 2, en la calle A, en el municipio de Guayama.

Según información preliminar, se recibió una llamada telefónica a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando a la Policía sobre una persona herida de bala. Al llegar, los agentes encontraron en la acera el cuerpo de un hombre identificado como Mauricio Salazar Suarez de 40 años, con múltiples heridas de bala, que le causaron la muerte en el lugar.

La agente Niviana Cartagena, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Guayama, en unión al fiscal Michel Mir, se hizo cargo de la investigación.