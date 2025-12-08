La Policía investiga un doble asesinato reportado esta mañana en Aguas Buenas, según información preliminar de las autoridades.

El incidente ocurrió en el kilómetro 40.6 de la carretera PR-156, donde se localizaron los cuerpos de una mujer y un hombre con impactos de bala.

La División de Homicidios de Caguas, en conjunto con el fiscal de turno, asumió la investigación.