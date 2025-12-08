Asesinan a una mujer y un hombre en Aguas Buenas
Las víctimas presentaban impactos de bala.
La Policía investiga un doble asesinato reportado esta mañana en Aguas Buenas, según información preliminar de las autoridades.
El incidente ocurrió en el kilómetro 40.6 de la carretera PR-156, donde se localizaron los cuerpos de una mujer y un hombre con impactos de bala.
La División de Homicidios de Caguas, en conjunto con el fiscal de turno, asumió la investigación.
