Un hombre fue asesinado esta mañana en la carretera PR-138 del sector Vega Puente en el barrio Palmarejo, en Coamo.

Según el informe de novedades de la Policía, a las 6:14 a.m. de hoy, miércoles, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba sobre detonaciones en el área.

Al llegar los patrulleros, encontraron el cadáver baleado de hombre de unos 48 años.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Aibonito y el fiscal de turno investigan la escena.