Un hombre fue asesinado esta mañana en una residencia cerca del cuartel de Río Grande, ubicado en el casco urbano, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

A eso de las 10:15 a.m. de hoy, martes, el retén de turno escuchó detonaciones muy cerca del cuartel y cuando avisó a las unidades para que verificaran encontraron el cadáver con impactos de bala.

Se indicó preliminarmente que el cuerpo fue hallado en el baño de una residencia que está siendo remodelada. Se cree que la víctima es una empleado de construcción.

Este al momento no ha sido identificado, pero se informó que tendría unos 30 años de edad.

La División de Homicidios de Fajardo junto al fiscal de turno investigan la escena.