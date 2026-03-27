Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala en el patio de una residencia localizada en el sector Las Viudas, barrio Jacagüas, en Juana Díaz.

Policías Municipales de Juana Díaz fueron alertados a eso de las 8:35 a.m. sobre el crimen y al llegar a la escena encontraron al occiso en el patio de una residencia.

La víctima no ha sido identificada.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Ponce, en unión al fiscal de turno, tienen a cargo la investigación de la escena.

Con este crimen la cifra de asesinatos ascendió a 111, uno más, que los reportados a esta fecha en el 2025.