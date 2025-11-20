Un hombre fue asesinado a balazos en los predios del residencial Luis Palés Matos, en Guayama, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a las 3:56 p.m. por motivos que se encuentran bajo investigación de las autoridades.

Se desconoce la identidad de la víctima.

La División de Homicidios de Guayama junto al fiscal de turno investigan la escena.