La Policía de Puerto Rico investiga el asesinato de un joven de 20 años frente al edificio 8 del Residencial Brisas de Bayamón en ese municipio.

Según la información preliminar del caso, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar a eso de las 11:58 de la noche del lunes, y al llegar, agentes encontraron el cadáver de un joven identificado como Julio A. Andino Andino, quien presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Al momento no se ha informado sobre el posible móvil de estos hechos.

La Policía tampoco reportó arrestos relacionados a este caso.

El agente Carlos Lafontaine, adscrito a la División de Homicidios del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y el fiscal Carlos Rodríguez se hicieron cargo de la investigación.